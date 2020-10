Minister Schouten: Ryk en regio moatte mei-inoar lânboubelied fiere

Lânbouminister Carola Schouten wiisde yn har Rede fan Fryslân op it belang fan gearwurking tusken it Ryk en de regio yn it lânboubelied. Polityk en boarger moatte nei-inoar harkje en lokaal oplossings sykje foar de druk dêr’t de lânbou ûnder stiet. “Mensen weten lokaal het beste hoe ze verder moeten komen”, seit Schouten. De relaasje ta de natuer moat dêr perfoarst net by út it each ferlern wurde.

Neffens de ministerske binne der grutte ûntwikkelings geande. Klimaatferoaring is fan grutte ynfloed op ús hjoeddeistige lânboubelied. Tagelyk feroaret de ferhâlding tusken de polityk en de boarger. It is neffens frou Schouten dêrom wichtich dat dy twa inoar net út it each ferlieze.

De skaalfergrutting fan de ôfrûne desennia hat de natuer en it libben op it plattelân ûnder druk set. Ut persoanlike ferhalen fan boeren hat frou Schouten opmakke dat boeren hieltyd faker it gefoel hawwe klem te sitten.

Der moat mear omtinken komme foar romte en dêr moatte it Ryk en de regio yn gearwurkje om dat goed yn byld te krijen. “Overzicht en close-up tegelijk”, seit de ministerske. De ynbring fan boeren is dêr wichtich yn. Dêrneist moatte de oplossings lokaal socht wurde en moat der romte wêze om te eksperimintearjen.

Frou Schouten beneamt dêryn ek it belang fan Regio Deals, ynvestearrings yn plannen dêr’t de regio sels mei komt. “Fryslân heeft heel andere uitdagingen dan bijvoorbeeld Limburg. De tijd is voorbij van ‘one size fits all’.”

It Ryk moat lokale mienskippen inisjativen tafertrouwe, fynt de lânbouminister. Se neamt dêrby as foarbyld Holwert oan See. Schouten sprekt har wurdearring út foar de gearwurkings dy’t der yn Fryslân ûntstien binne yn bygelyks wetterhúshâlding, natuer, lânbou, rekreaasje en bewenning. “Ik kijk ook met veel interesse naar de Friese veenweidevisie die volgende maand verschijnt.”

Boeren moatte net langer sjoen wurde as it probleem, mar ûnderdiel wurde fan de oplossing, ornearret de ministerske. Se soene fergoedings krije kinne foar in oare manier fan wurkjen of foar natuerbehear.

Frou Schouten sjocht de kommende jierren in foarbyldrol foar Fryslân foar de rest fan it lân. “U kunt als geen ander de kracht van de regio mobiliseren, door initiatieven van onderop aan te pakken en mensen samen te brengen. Ik vraag u dan ook om bij het Rijk aan te blijven kloppen. Om te vertellen wat u nodig hebt, en wat u belemmert.”

Boarne: Omrop Fryslân