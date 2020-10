Michelle de Jong hat koroana, dus: gjin NK

Reedrydster Michelle de Jong hat de koroanasykte. De reedrydster fan Team Reggeborgh kin dêrom net meidwaan oan it NK dat freed begjint yn Thialf. Frou De Jong is twa kear test op it firus. Beide kearen wie de útslach posityf.

De reedrydster fielt har net min en hie dan ek net ferwachte dat se de sykte hawwe soe. Janno Botman mei ek net oan it NK meidwaan, om’t er mei frou De Jong praat hat. Ronald Mulder is ek test. Hy mei al meidwaan, want by him foel de test negatyf út.