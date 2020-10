Mear tiid foar Thialf yn fersekeringskwestje

Thialf op It Hearrenfean kriget oant 1 febrewaris de tiid om it iisstadion wer foldwaan te litten oan de easken fan fersekerders. Salang bliuwt de sinne-enerzjyynstallaazje op it dak fan Thialf útskeakele.

Fanwegen mooglik brângefaar fan de sinnepanielen lieten de fersekerders ein maaie witte dat se de fersekering op 1 oktober beëinigje soene as de panielen net fan it dak ôf giene. De ynstallaasje is doe útskeakele. De provinsje Fryslân liet dêrnei ûndersyk dwaan nei de fersekerberens fan Thialf en de sinnepanielen. Foar it ôfmeitsjen fan it ûndersyk en it útwurkjen fan mooglike oplossingen is mear tiid nedich. Dy hat Thialf no krige.

It fersekerber hâlden fan Thialf mei behâld fan de sinnepanelen heart ta de reële mooglikheden. Op it dak fan it iisstadion lizze sa’n 5000 panielen. Dy soene it gebou fan enerzjy foarsjen kinne. Sûnder dy ynstallaasje soe Thialf op syk moatte nei oare enerzjyboarnen, wat de nedige kosten meibringe kin.