Learstoel foar Nederdútske letterkunde oan universiteit Oldenburch

De Carl-von-Ossietzky-universiteit yn Oldenburch kriget in learstoel foar Nederdútske letterkunde. Op 14 oktober begjint ûndersykster Doreen Brandt yn dy funksje. Har taak wurdt it bestudearjen fan de Middel- en Nijnederdútske literatuer. Op it stuit wurket hja as ûndersykster fan Nederdútske literatuer oan de universiteit fan Rostock.

De universiteit yn Oldenburch hat ek al in perfester foar it Nederdútsk. Dat is Jörg Peters, dy’t ek it haad is fan de ôfdieling dêr’t frou Brandt wurkje sil. De stúdzje fan it Sealterfrysk is ek in taak fan dy ôfdieling. De twa perfesters wolle de kommende jierren in learare-oplieding foar it Nederdútsk opsette.