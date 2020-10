Koroana leveret projekt op mei Fryske ferhaal HaverSchmidt

Takom jier ferskynt in nij boek oer de njoggentjindeiuwske dûmny François HaverSchmidt, lanlik bekend ûnder dichtersnamme Piet Paaltjens. It is de opmjitte nei in kultuerprojekt yn 2022 mei dêryn ûnder mear in teaterspektakel, yn it gehuchtsje Foudgum by Dokkum. Inisjatyfnimmer Johannes Keekstra fertelt op de Ferhalejûn op freed 6 novimber, yn de tsjerke fan syn wenplak Tytsjerk, oer syn plannen en foaral wat him der yn koroanatiid ta bewoech.

François HaverSchmidt (1835-1894) waard ferneamd as Piet Paaltjens, dy’t yn syn dichtbondel Snikken en grimlachjes (1867) knypeagjend dwepet mei ûnbeantwurde leafde, lust en de dea. De leechdrompelige bondel is sa populêr dat dy oant hjoeddedei werprintingen kriget en net wei te tinken is út de Nederlânske letteren.

Dat in fertrietlik einigjende dûmny efter dy komyske poëet skûlgiet is bysûnder; dat HaverSchmidt yn it lytse Foudgum syn earste jierren as predikant slite is op syn minst sa spesjaal. Seker mei’t er dêr, ûnder eigen namme, ea wiidweidich en kritysk oer skreau. De muoite wurdich om dit rid djipgeand foar it fuotleast te bringen; troch in boek dat syn Fryske woartels (want berne yn Ljouwert) mei de ynfloedrike Foudgumse perioade beljochtet, en in teaterstik dat derop folget.

Ferhalejûn

Op freed 6 novimber fertelt de projektlieder oer syn inisjatyf en benammen de ferslaavjende wrâld om de yllustere predikant hinne, dy’t by de tariedings yn thúsisolaasje hieltyd fierder iepengiet. De presintaasje is ûnderdiel fan de Ferhalejûn, dy’t yn hiel Fryslân holden wurdt mei as tema It Firus. Tusken 19.00 en 21.00 oere is it ferhaal fan acht minuten yn werhelling te hearren yn ’e tsjerke fan Tytsjerk, op Buorren 42.

Mear ynformaasje fia verhalenavond.nl/verhalen/johannes-keekstra.