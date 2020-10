Krekt as België hat Lúksemburch in jûnsklok ynfierd. Net ien mei tusken alve oere jûns en seis oere moarns mear op ‘e iepenbiere dyk wêze. Wol bliuwt de horeka iepen, mar mei de beheining fan op syn heechst fjouwer minsken by ien tafel. Amateursporten binne ynearsten ek ferbean en der is in maksimum fan fjouwer praters dy’t minsken tagelyk thús hawwe meie.