JFM jout advys oan programmakommisjes politike partijen

De Jongfryske Mienskip hat in spesjale struier foar de programmakommisjes fan de lanlike politike partijen makke. Mei dy twatalige struier wol de JFM omtinken freegje foar Fryske saken dy’t op lanlik nivo besletten wurde.



De struier beskriuwt in seistal punten op it mêd fan de Fryske taal en de leefberens op it plattelân. Foarsitter Chris van Hes: “Wy wolle pro-aktyf wêze en net hieltyd achter de feiten oanrinne. Mei dizze struier hoopje wy dat de politike partijen ús punten opnimme yn harren ferkiezingsprogramma’s foar de Twadde Keamerferkiezings fan 17 maart 2021.”

De Jongfryske Mienskip soe graach sjen wolle dat de ferkiezingsprogramma’s fan de politike partijen yn it Frysk binne en dat ek de primêre ynformaasje fan de Ryksoerheid yn it Frysk is. Foar de Jongfryske Mienskip is dat in logyske ferfolchstap nei it ferskinen fan de Frysktalige donorfolder.

Taheakke: struier Jongfryske Mienskip.