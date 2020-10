Japanske Readskonk oanpakt

Yn de berm fan de Grinzerstrjitwei (N355), op ’e hichte fan de Griene Stjer, woekeret de Japanske Readskonk. Juster is yn op dracht fan de provinsje dy fluch groeiende plant oanpakt. It bedriuw Weed Free Service B.V. past yn sokke gefallen in relatyf nije en miljeufreonlike technyk ta. In kraan graaft de grûn ôf. Dêrnei souwet in mobile ynstallaasje de stikjes woartel út de besmette grûn.

De Japanske Readskonkis in dreech te bestriden plant, dy’t faak werom komt en kabels en fundearringen stikkenmakket. De soutechnyk hellet hast alle woartels út de grûn. Mochten der dochs noch plantsjes opkomme, dan is behanneling mei hjit wetter of stroom noch mooglik. De frijkommen woartels geane yn de ferbrâningsûne.

As de metoade oanslacht, dan past de provinsje dy ek op oare lokaasjes ta.