It Iepenloftspul Dronryp siket noch manlju

Koartlyn hat Iepenloftspul Dronryp in ynformaasjejûn organisearre oer it stik dat yn 2021 spile wurde sil. Dat giet oer de Fusillade op ’e Ryp. In ferhaal oer de eksekúsje op boargers en fersetslju by de Rypster brêge op 11 april 1945 en wat him fierder yn dy perioade yn en om Dronryp hinne ôfspile hat.

De ynformaasjejûn is tige slagge en der binne al hiel wat minsken dy’t harren opjûn ha om mei te spyljen. Dochs is regisseur Theo Smedes noch op syk nei entûsjaste manlju tusken de 18 en 35 jier.

Wa’t mei oare spilers en frijwilligers it ferhaal oer de Fusillade fertelle wol, kin him opjaan troch in mail te stjoeren nei ynfo@iepenloftspuldronryp.frl.