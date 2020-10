Is der yn tiden fan koroana ek noch omtinken foar it Frysk yn De Haach? Ut it nijste nijsbrief fan de Ried fan de Fryske Beweging docht bliken dat soks wol it gefal us. Alteast, der is wakker oer redendield; ûnder oaren op oantrún fan dy Ried. Neist oar nijs út de fermiddens fan de Fryske Beweging jout it nijsbrief dêr in gearfetting fan: RIEDF-20006-Nieuwsbrief 4-lr

Foar wa’t der mear fan witte wol, binne de oanbelangjende stikken hjirûnder te finen.

Begjin dit jier hat de Ried fan de Fryske Beweging in brief stjoerd oan de Twadde Keamer oer de Bestjoersoerienkomst Fryske Taal en Kultuer: Brief Ried Skriftlik Oerlis Twadde Keamer Dy foarme in oantrún foar Keamerleden om krityske fragen te stellen, dy’t letter beändere binne troch de ferantwurdlike minister: A._leg_Bestuursovereenkomst_Friese_taal_en_cultuur_(BFTK)_van_26_juni_2019_(Kamerstuk_35300-VII-94)-2 In brief fan heechleararen Frysk wie foar CDA-Keamerlid Harry van der Molen reden om de minister fan Underwiis geweken te nimmen: B._t_Koninklijke_Nederlandse_Akademie_van_Wetenschappen_(KNAW)_rapport__’Nederlands_verdient_meer’_ En dan lei der noch in krityske temarapportaazje Frysk fan de ûnderwiisynspeksjes te wachtsjen: themarapportage-fries-in-het-primair-en-voortgezet-onderwijs-versie-in-friese-taal Dy joech planteit stof foar skriftlik oerlis: C._r_de_themarapportage_Fries_in_het_primair_en_voortgezet_onderwijs_(Kamerstuk_31293_en_31289-491) Foar it op bledside 7 neamde kurrikulum Frysk is okkerdeis de basis lein.