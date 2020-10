Is ‘sköle’ goei Frysk?

It antwurd stiet yn De Nije

De Nije oer Fryske dialekten en mei in unyk fraachpetear yn it Súdhoeks!

It neisimmernûmer is noch krekt te besetten by Bruna, Primera en Poiesz.

Net mear te krijen? Stjoer dan in mail nei redaksje.denije@gmail.com.

Leaver de doar net wer út foar it oankommende hjerstnûmer? Hjir is it opjefteformulier foar in abonnemint.

De priis fan losse jeften is € 4,95; in jierabonnemint kostet € 17,50.