In ûnderfining yn Roemenië (ferhaal)

Yn 1976 makke ik fan in tichte bestelwein in camper. Ik hie der ramen yn seage, in oanrjocht yn set en in konstruksje makke dat de tafel sakje koe op hichte fan de banken. Mei it brûken fan de bankkessens hiene we dan in bêd. Foar de bern hiene we hingmatten dy’t we jûns ophongen.

Yn de Kampioen fan de ANWB stie ris in reis nei Roemenië beskreaun. Dat like ús prachtich ta. In reis yn in lân dêr’t de tiid stilstean bleaun wie. Yn 1977 hawwe we yn dy selsboude kampearbus in rûnreis troch dat lân makke. Dat wie doe noch yn de tiid fan it izeren gerdyn. Earst op Eastenryk oan en doe troch Hongarije nei Roemenië.

Doe’t we by de Roemeenske grins oankamen wie it al oer seizen. Yn dy tiid duorre it tiden foar’t men de grins oer wie. Der stie in hiele lange rige te wachtsjen en de measten moasten de auto leechhelje en dan sieten dy grinswachten oeral yn te klauwen, foaral by de Dútsers. Dy wiene faak nochal arrogant en dêr mochten dy amtners net oer. By ús kamen ek twa amtners yn de bus te sjen. Troch it WK fuotbal fan 1974 koene se harren Cruyf en Neeskens noch goed foar de geast helje. En dêr wiene se nochal goed oer te sprekken. Dat sadwaande hoegden wy neat út te pakken. Hja diene in pear kastkes iepen en dat wie alles. Doe kaam der noch ien efteroan mei in lange stok mei in spegel derop. Dy stuts er ûnder de bus om te sjen oft der ek wat ferbeans ûnder siet. Bibels mochten doe net ynfierd wurde.

Ik hie op it plak dêr’t de útlaad ûnder de bus delrûn in stik isolaasje tsjin de flier oanmakke fanwegen it lûd. Dat seagen se fansels yn dat spegeltsje, dat ien fan dy mannen luts in oerstrûper oan en gie op ’e rêch om derûnder te sjen. De paspoarten hiene se al earder ynnommen en dêr sieten se dan tiden op te sjen. Wy krigen de paspoarten werom en hiene yntiids ek jild wiksele.

Der wie dêr in bestegingsplicht; mei oare wurden, fakânsjegongers moasten opjaan hoefolle dagen oft se tochten te bliuwen en dan moasten se foar in bepaald bedrach omwikselje. By it ferlitten fan it lân waard dat kontrolearre en wat se oerholden koene se net wer ynwikselje. Doe moasten we noch in oere ride foardat we yn it stedsje Arad oankamen. It wie doe yntiids al tsjuster wurden, dat we moasten hiel foarsichtich ride. Der wiene nochal wat hynder-en-weinen op de dyk en dy hiene gjin ferljochting. As men dêr in oanriding krige wie it net sa bêst, want it wie dan altiten jins skuld. Yn Arad moasten we in kemping sykje en dat foel net ta. Der wie ek in Poal mei in caravantsje efter ús dy’t ek om in camping socht. It rûn doe al tsjin tsienen en der wie gjin kop mear op de dyk. De strjitferljochting wie ek net sa geweldich, dat it foel net ta om wat te finen. Wy hiene wol in plattegrûn fan de stêd en we wiene wol yn ’e buert, mar koene it dochs net fine.

Doe seagen we by in ynrit op in ôfstân immen stean by in wachthúske dat by in kazerne hearde. Dy Poal stie yntusken ek stil en kaam út de auto. Wy hiene in wurdboekje Nederlânsk-Roemeensk en dêr stie yn dat camping “kampieng” wie. Dat ik rôp fan kampieng. Doe like it krekt as swaaide er mei syn earm fan kom hjir mar. Dat ik der op in drafke hinne en doe wie it ynienen: “Werda.” De Poal wie efter my oankommen, skuorde my oan de mouwe en sei “Pief paf poef, pief paf poef.” Doe rôp ik noch mar in kear fan kampieng en do seach ik wol dat er in kant útwiisde. Wy wiene der doe fuortby. Wy hawwe it der letter noch wol faak oer hân.

Janke, myn frou, hat in reisferslach byholden en dêr kin ik ek noch wol wat fan fertelle. Op in moarn sieten we noflik by de camper oan in bakje kofje, doe’t der in boer op ús takaam, hy nûge ús út om by harren op de pleats wat te drinken. No gie dat mei hannen en fuotten, want hy koe allinne mar Roemeensk. Op syn pleats oankommen siet der in grutte famylje om ’e tafel en wy moasten ek oanskowe. De famylje bestie út fan wjerskanten de âlden fan de boer en de boerinne en in pear bern fan deselde jierren as dy fan ús bern, like my ta. Ien fan de beppen koe goed Dútsk en dy wie dus de tolk. De boer wie mei my yn petear en syn frou mei Janke en dan fertaalde de beppe hieltiten fan it Roemeensk nei it Dútsk. It âldminske hie it sa drok as wat. Ik moast efkes meikomme nei de koken, meneuvele de boer, dêr stie in kuolkast. Ik moast begripe dat der noch net folle minsken yn Roemenië in kuolkast hiene, hy wie sa grutsk as wat.

Se hiene ek ferskate hynders, dêr moasten ús bern ek op. Dy hiene noch nea op in hynder sitten. It griisde ús ek wol wat oan, mar se waarden wol goed begelaat. Wy hawwe der wol in heale dei west en der waard ús fan alles tastoppe, eigenmakke yochert, tsiis en koeken. Janke krige ferskate oantinkens tastoppe lykas kleedsjes en tegeltsjes mei ôfbyldingen fan Roemeenske klaaiïng. It is treffen dat men sa útnûge wurdt.

Janke hie ek berneklean meinommen dy’t ús bern te lyts wiene, mar ja, hoe rekket men dy kwyt. Wy stiene yn in doarpke en troch ús camper lutsen we wol oandacht. Dat wiene se dêr net wend. Janke makke in pear froulju dúdlik dat we berneklean by ús hiene en frege oft dêr ek belangstelling foar wie. Dy froulju trommen noch oare froulju op, dat der kamen ferskate op ôf. Janke hie de klean yn de berm dellein en de froulju wiene rêstich oan it útsykjen. Gjin geskuor. Ien fan de froulju wiisde nei de spikerbokse fan Janke, dy woe se wol keapje. Janke woe dat net mar dy frou sette mar troch dat it gie al oan. Mar se hie net safolle jild by har en se wenne in ein bûten it doarp. Se frege mei hanne- -en-fuottetaal oft ik mei de camper net mei har nei har hûs ta woe. Us Hylco gie ek mei en sa rieden we oer in púndyk en ek noch troch in rivierke dêr’t in heale meter wetter yn stie. De camper stie heech op de tsjillen, dat it gie wol goed. Doe’t ik wer yn it doarp oankaam wiene de klean fuort. Mar doe hiene we it noch net hân. Se makken ús dúdlik oft wy ek belang hiene by apels en parren. Dat hiene we wol, mar se kamen fan alle kanten mei apels en parren oantôgjen. We binne doe mar hurd fuortriden. We sieten hielendal fol. Jûns op de camping hawwe we oan it útdielen west.

Dat wy mei ús reau dêr goed besjoen waarden, kaam fansels trochdat der yn dy tiid noch net safolle toeristen út it foar harren frije westen kamen. Trochdat der eartiids Dútske enklaven west hiene, wiene der dochs wol aardich wat minsken dy’t wat Dútsk koene. Se koene fansels oan it kenteken fan de camper sjen dat wy út Nederlân kamen. Der wiene wol guon dy’t it V-teken mei de fingers makken en dan nee skodhollen.

Wy hawwe der trije wike west. It wie in prachtige reis.

Jangerben Mulder