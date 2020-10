In sjitpartij op strjitte (radiodokumintêre yn twa dielen)

Yn Nederlân barre hieltyd mear sjitpartijen, mei hieltyd swierdere wapens. Mar in sjitpartij yn ’e strjitte is net normaal en moat dat ek net wurde. Yn in dokumintêre-twalûk wurdt de ûntwrichtsjende ynfloed fan in sjitpartij ûnder de lûp nommen. En sjogge we wat belutsenen dêr foaroer sette.

Snein 15 novimber 2020 – earste diel: ‘Collateral Damage’

Woansdei 20 desimber 2017. Noch in deimannich en de krystfakânsje begjint. Op ’e skoallen yn Nederlân wurde krystdiners jûn en ferskes songen. Troch de âlden binne lekkere hapkes meibrocht. Sa ek yn de Beverwaard. As de bern mei harren âlden op wei nei hûs ta gean, klinke der skotten. Yn it winkelsintrum, deunby de skoalle, wurde twa jongemanlju yn harren auto deasketten mei in kalashnikov. De kûgels fleane yn it rûn. In hûs wurdt rekke, in buertbewenner sit beevjend fan skrik yn syn parkearde auto, in pear meter fan de ravaazje ôf. Sawol dieders as slachtoffers binne jonge jonges en se komme allegear út ’e buert.

Yn diel 1 fan Een schietpartij op straat wurdt ferteld hoe’t de buert reagearret en hoe’t dy mei ‘syn jonges’ omgiet.

Snein 22 novimber 2020 – twadde diel: ‘Vergissing’

Sneon 12 july 2014. It is heechsimmer en flink waarm. Nederlân hat sakrekt de treastfinale tsjin Brazilië wûn. Om in oere as 1.00 nachts wurde yn ’e Conradstraat buertbewenners wekker fan knallerij. Janke Verhagen rint efkes dêrnei de strjitte yn op syk nei har Stefan, dy’t al lang thús wêze moatten hie. Stiet syn auto der al parkeard?

Yn diel 2 fan Een schietpartij op straat wurdt ferteld hoe’t Janke en har famylje yn in absurde film telâne komme. Hoe moatte je fierder as jins dierbere slachtoffer wurden is fan in fersinmoard? En hoe sjogge je nei de jonges dy’t dat op harren gewisse hawwe?

