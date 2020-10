Hege ekstra kosten riedsgearkomsten yn koroanatiid

Troch de koroanakrisis makket ien op de fiif grutte gemeenten ekstra kosten foar it hâlden fan riedsgearkomsten. Fan alle grutte gemeenten spant Leien de kroan: foar sân gearkomsten luts de gemeente € 200.000 út. Dat en mear docht bliken út in omgong fan WaarVergaderen.nl by de 32 Nederlânske gemeenten mei mear as hûnderttûzen ynwenners.

Yn ’e gemeente Leien hold yn septimber syn riedsgearkomste yn museum Natalis. Dat koste € 20.000. De ûnderbouwing dêrfan is dat publyk, parse en stypjend personiel oanwêzich wêze kinne moatte. Oant no ta waard de lokaasje lykas ien kear foar in riedsgearkomste brûkt, want yn oktober is fanwege de oanskerpe maatregels wer digitaal konferearre.

Noch seis oare gemeenten meitsje ekstra kosten foar in eksterne lokaasje: de gemeente Ljouwert keas foar Stedsskouboarch De Harmonie en is € 1.200 de gearkomste kwyt. Yn Alkmaar binne de bykommende kosten € 3.200 de gearkomste. De gemeenten Tilburg, Amersfoart, Grins en Ynskedee hawwe ek gearkomsten op eksterne lokaasjes holden. Fragen oer de hichte fan de kosten waarden net beäntwurde.

Oare opsjes

De 25 oare gemeenten kieze foar in oare oanpak. De gemeente Rotterdam konferearret digitaal en de gemeente Amsterdam kiest foar gearkommen yn de riedseal mei in beheind tal oanwêzigen.

