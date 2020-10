Grousters wolle dat Swarte Pyt feint fan Sint Piter bliuwt

De Grousters wolle hielendal net dat Swarte Pyt dien kriget as feint fan Sint Piter. It Sint Piterkomitee yn it Halbertsmadoarp makke dizze wike buorkundich dat de kadootsjehillige dit jier in nije feint meinimt. Neffens in enkête dy’t Grouster Jeroen Korthuis organisearre hat, is dat tsjin it sin fan ‘e measte ynwenners.

400 Grousters hawwe neffens Korthuis meidien oan ‘e enkête en fan harren wie tachtich persint derop tsjin dat Swarte Pyt ynruile wurdt foar in oar. It draachflakûndersyk fan it Sint Piterkomitee hat Korthuis op in pypfol. Neffens him soe it Sint Piterkomitee sels ek in folksrieplachting op poaten sette moatte. Dy soe dan wol sjen litte dat de grutte mearderheid fan ‘e minsken wol dat it Sint Piterfeest bliuwt sa’t it is.