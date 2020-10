Grinzer tranplantaasjesjirurgen knappe organen op

Dat men as donor registearre stiet, wol net sizze dat men ea ek donor wurdt, want mar ien op de twahûndert ferstoarnen is no gaadlik as orgaandonor. It grutste part fan alle beskikbere organen wurdt ôfkard foar transplantaasje. Nederlânske wittenskippers rinne foarop yn it opknappen fan ôfkarde organen, om se dochs noch in kâns te jaan.

Nettsjinsteande de nije donorwet stean der noch 1271 pasjinten op ’e wachtlist foar in donororgaan. Ofrûne jier ferstoaren der 118 minsken om’t se net op ’e tiid in donororgaan krigen. Mar in lyts part fan alle beskikbere donororganen wurdt transplantearre, want as der twivels binne oer de kwaliteit fan in donororgaan, kriget it gjin twadde libben yn in oar lichem. Om’t der sa’n grut tekoart oan donororganen is, is it skande dat de twivelgefallen net brûkt wurde.

Yn it Universitêr Medysk Sintrum Grins (UMCG) wolle transplantaasjesjirurgen de ôfkarde levers dochs in kâns jaan. Hja lizze levers fan twiveleftige kwaliteit yn in spesjale masine dy’t it minsklik lichem neidocht, om te testen oft de levers dogge wat se dwaan moatte. Presintator Dirk de Bekker folget dat proses en sjocht hoe’t mei man en macht fochten wurdt om in ôfkarde donorlever dochs transplantearje te kinnen.

Underwilens folget presintator Elisabeth van Nimwegen yn Eindhoven hoe’t ûndersikers in bargehert út it slachthûs yn it lab wer libben roppe wolle. It ûndersyk moat der yn ’e takomst ta liede dat in hert fan in pasjint bûten it lichem behannele (of reparearre) wurde kin om it dêrnei werom te pleatsen yn itselde lichem.

De Kennis van Nu – it wittenskipsprogramma fan de NTR, fan 4 novimber ôf wer werom op telefyzje.

Oflevering: ‘Opgeknapte organen’

Utstjoering: woansdei 4 novimber, 22.20 oere, NPO 2.

De Kennis van Nu wurdt presintearre troch Dirk de Bekker, Elisabeth van Nimwegen en Lieven Scheire.