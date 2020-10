Gemeente bringt learaar yn libbensgefaar troch straf nei toanen Mohammed-kartûn

In learaar fan in skoalle yn Brussel mei ynearsten net wurkje fan syn baas, om’t er yn de les in kartûn in kartûn sjen litten hat dêr’t de islamityske profeet Mohammed op te sjen is. De learaar woe omtinken jaan oan de moard op Samuel Paty, de Frânske skiednislearaar dy’t ûnthalze wie troch in ekstremistyske moslim dy’t fan betinken wie dat dat in rjochtfeardige reaksje wie op it sjen litten fan in Mohammedkartûn yn in les oer frije mieningsutering.

De kartûn (link) lit Mohammed sjen mei in stjer op ‘e poepert en dêrby de tekst Une étoile est née (‘Der is in stjer berne’). Neffens in wurdfierder fan de skoalle wie net it sjen litten fan Mohammed it probleem, mar it feit dat Mohammed bleat wie.

De skoalle is eigendom fan ‘e Brusselske gemeente Sint-Jans-Molenbeek. It beslút om de learaar út syn funksje te setten is dan ek nommen troch it gemeentebestjoer. Dat beriedt him no op in ferfolch. It is mooglik dat de learaar dien kriget of straft wurdt. De learaar sels seit dat er hielendal ferbaldere is troch de maatregel tsjin him.

Om it libben fan ‘e man net yn gefaar te bringen wol de gemeente syn namme net buorkundich meitsje. De namme fan ‘e skoalle giet lykwols al om op ynternet.