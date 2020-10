Fryske berne- en jeugdboeken foar skoalbern en pjutten

Wethâlder Andries Bouwman fan Tytsjerksteradiel joech woansdei te moarn de ôftraap foar de Berneboekewike op basisskoalle De Ichtusschool yn Gytsjerk. Hy oerlange de skoalle in pakket mei Fryske boeken mei in wearde fan € 200,-.

Wichtich foar taalfeardigens

Yn groep 1,2 en 3 fan Juf Ineke Hartwig lies wethâlder Bouwman foar út it Fryske boek Skattich fan Lida Dykstra en Marije Tolman. ‘Foar de taalfeardigens fan bern is it tige wichtich dat sy fan jongs ôf oan mei it Frysk en oare talen yn kontakt komme’, sa seit Bouwman. ‘Ik bin sels net Frysktalich opgroeid en ûnderfyn no dreech it is om op lettere leeftyd in taal jo eigen te meitsjen.’ Skoallen en pjutteboartersplakken koene ofrûne tiid in pakket Fryske boeken oanfreegje by de gemeente. Sa wol de gemeente it Frysk yn it ûnderwiis stimulearje.

Fryske boeken foar skoallen en pjutteopfang

Yn it ramt fan it Frysk taalbelied hat de gemeente Tytsjerksteradiel foar de oanskaf fan Fryske berne- en jeugdboeken jild beskikber foar it foarskoalsk, primêr en fuortset ûnderwiis. De skoallen koene foar € 200 Fryske boeken bestelle en de pjutteopfang foar € 100.

Achtkarspelen stelt € 6.000 beskikber foar oanskaf Fryske berne- en jeugdboeken

Wethâlder Max de Haan joech woansdeitemoarn it startsein foar de Berneboekewike op basisskoalle De Tarissing yn Droegeham. Hy kaam net mei lege hannen. Hy joech de skoalle in Frysk boekenpakket, wurdich € 200. Hy lies groep 8 in ferhaal foar út it Fryske boek It Spûkskip fan Lida Dykstra. ‘Skoallen en pjutteopfang koene in Frysk boekenpakket oanfreegje by de gemeente’, seit wethâlder Frysk, Max de Haan. ‘Hjirmei wolle wy it (foar)lêzen fan Fryske boeken yn it ûnderwiis stimulearje, want meartaligens yn it ûnderwiis is wichtich.’

Yn it ramt fan it Frysk taalbelied hat de gemeente Achtkarspelen besletten om, lykas ferline jier, foar de oanskaf fan Fryske berne- en jeugdboeken € 6.000 beskikber te stellen foar it foarskoalsk, primêr en fuortset ûnderwiis. De skoallen koene foar € 200 Fryske boeken bestelle en de pjutteopfang foar € 100.

Frysk stimulearje yn it ûnderwiis

Taal en lêzen binne in enoarme motor foar de ûntwikkeling fan in bern. Taal is de basis fan ús kommunikaasje. It helpt ús gear te wurkjen, lit ús ús gefoelens útdrukke en jout kleur oan ‘e maatskippij en sosjale kontakten. ‘Jo kinne sizze dat mear talen prate in oanwinst is. Dêrom stimulearje wy it Frysk op de skoallen,’ seit wethâlder ûnderwiis Jouke Spoelstra. ‘Wês dêr dus allegearre mar tige grutsk en súnich op!’.