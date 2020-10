Fryske Akademy sil wrâldboargers opliede

Hoe krije jo jonge minsken sa fier dat it harren net allinne wat skille kin wat der yn it eigen wenplak bart, mar ek hoe’t de opwaarming fan ‘e ierde keard wurde, hoe’t men derfoar soargje kin dat alle minsken te iten hawwe en dat der gjin grutte oarloggen útbrekke? Dat alles dan ek noch sa dat minsken har net allinnich by de wrâld as gehiel betrutsen fiele, mar wis wol ek noch by har eigen doarp, streek en lân? Sa’n gefoel fan betrutsenens wurdt wrâldboargerskip neamd. De UNESCO stribbet nei sa’n wrâldboargerskip by minsken rûnom.

De Fryske Akademy sil dêr no in hantaast oan bydrage. De UNESCO hat it ynstitút yn Ljouwert in subsydzje tasein om lesmateriaal te ûntwikkeljen foar wrâldboargerskip. Dat wurdt dien yn ‘e mande mei ûndersyksynstellingen yn ferskate oare Europeeske lannen. De Fryske Akademy sil him benammen rjochtsje op it ûntwikkeljen fan learmiddels op it mêd fan meartaligens. Ommers: de wrâld is meartalich en de eigen streek is dat ek. It doel is dat it materiaal úteinlik fergees beskikber steld wurdt oan de skoallen en learare-opliedings yn Fryslân.

Wrâldboargerskip hat altyd in wichtich tema west yn de Fryske beweging. Douwe Kalma is de bekendste foarstanner. Under it motto Fryslân en de wrâld woe er in Fryske literatuer skeppe dy’t wol dúdlik Frysk wie, mar net regionaal. Frysktalige literatuer moast ek op wrâldskaal bekend wurde en wurdearring krije.