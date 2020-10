Frysk nimt Hollânske grammatika oer

As it Frysk en it Hollânsk oare konstruksjes brûke om itselde te sizzen, dan is de kâns grut dat it Frysk de Hollânske konstruksje kopiearret. Dan besteane de âlde en de nije konstruksje in skoft neistinoar. Dat docht bliken út ûndersyk fan Myrthe Bergstra. Hja wurket foar de universiteit Utert en foar hegeskoalle NHL Stenden yn Ljouwert, en hat ferskate feroarings yn it Frysk ûndersocht.

Ien fan ‘e feroarings is dat Friezen hjoed de dei it wurdsje te weilitte kinne yn sinnen lykas ‘Hy is te fiskjen’. Fanâlds koe dat net, mar omdat it Nederlânsk wol ‘Hy is vissen’ hat, binne der no ek Fryskpraters dy’t it sa sizze, dus sûnder te deryn.

Frou Bergstra hat in proefskrift skreaun oer har ûntdekkings. Dêr sil hja nei ferwachting freed 23 oktober yn Utert op promovearje.