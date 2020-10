Frysk Museum siket ferhalen oer oarloch en frijheid

Om de útstalling Each yn each mei oarloch wat mear glâns te jaan, organisearret it Frysk Museum fjouwer temamiddeis wêrop’t besikers harren ferhaal oer oarloch of frijheid fêstlizze litte kinne yn in typte brief. Anne Brouwer en Lieke van den Kommenacker fan De Liefdesbode binne dêrfoar op snein 11 oktober, 1 en 22 novimber en 13 desimber fan 13.30 oant 15.30 oere yn it museum. Foar de aktiviteit is it Frysk Museum op syk nei ferhalen, oantinkens oan oarloch en perspektiven op wat frijheid is. Alle ferhalen oer oarloch en frijheid binne wolkom.

Spesjaal foar de eksposysje is yn it museum in aparte moetingsromte ynrjochte. Yn dy romte wurde besikers ûntfongen troch Anne Brouwer en Lieke van den Krommenacker fan De Liefdesbode. Tusken 13.30 en 15.30 oere sitte hja klear achter harren typmasines om nei de besikers te harkjen en harren ferhalen daliks op te skriuwen. De liefdesbode is te gast op snein 11 oktober, 1 novimber, 22 novimber en 13 desimber.

Hoe wurket it?

Dielnimmers dy’t harren ferhaal oer oarloch of frijheid diele wolle, kinne har op kantoaroeren oanmelde fia it telefoannûmer fan it Frysk Museum: 058 – 255 55 00. Tegearre mei in meiwurker wurdt in datum en tydstip keazen.

Besikers wurde op it ôfprate tydstip ûntfongen troch Lieke of Anne en geane yn petear. Dêr wurdt harren ferhaal live opskreaun, wylst de besiker wachtet of de útstalling Each yn each mei oarloch besjocht.

It skriuwen fan de brief kostet ûngefear in healoerke, ynklusyf it foarpetear. Nei ôfrin krije dielnimmers harren brief mei nei hûs.

Each yn each mei oarloch

Each yn each mei oarloch, makke ta eare fan it fieren fan it ein fan de Twadde Wrâldkriich 75 jier lyn, jout in ynkringend byld fan de oarlochsjierren, it ferset en de Joadeferfolging yn Fryslân. Bekende en minder bekende ferhalen passearje de revue. De útstalling is makke troch it Frysk Fersetsmuseum yn gearwurking mei Tresoar, it Frysk Filmargyf en Histoarysk Sintrum Leeuwarden. Der wurde films en foto’s sjen litten fan de Twadde Wrâldkriich en de befrijing yn Fryslân. De eksposysje slút oan by it lanlike projekt De Twadde Wrâldkriich yn 100 foto’s fan it Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) en is noch oant en mei 3 jannewaris 2021 te sjen yn it Frysk Museum.

De leafdesboade

De Liefdesbode is in inisjatyf fan Anne Brouwer en Lieke van den Krommenacker, wêrby’t hja (leafdes)brieven op bestelling skriuwe. It projekt is part fan it programma Oer de drompel fan de gemeente Ljouwert, dat kultuermakkers de mooglikheid biedt om harren yn te setten om iensumens te ferminderjen en moetingen te stimulearjen.

Praktyske ynformaasje

De temamiddeis binne op snein 11 oktober, 1 novimber, 22 novimber en 13 desimber 2020, fan 13.30 en 15.30 oere. De tagong is fergees, graach yn ’t foar oanmelde.