Frânske skoallen wurde better befeilige nei ûnthalzing learaar

Yn Frankryk wurde skoallen meikoarten better befeilige. Presidint Macron hat dat bekendmakke nei in ekstra gearkomste fan de ministerried. Der is ek besletten om it tafersjoch op online-propaganda fan radikale islamityske groepen op te skroeven.

De maatregels binne nommen, mei’t in learaar ôfrûne freed op strjitte ûnthalze waard. De 47-jierrige man waard fermoarde, mei’t er Mohammed-cartoons sjen litten hie yn ’e les. De oanslachpleger, in 18-jierrige Tsjetsjeen, is koart nei de moard deasketten troch de plysje.

Macron sei dat de befeiliging fan de skoallen de heechste prioriteit hat. Hoe’t de skoallen befeilige wurde sille en wannear’t de maatregels yngeane, is net bekendmakke. Neffens Frânske media bart dat foar de ein fan de hjerstfakânsje dy’t oant 2 novimber duorret.

Snein demonstrearren tsientûzenen minsken as earbetoan oan de fermoarde learaar. Under oare yn Bordeaux, Lyon en Parys wiene demonstraasjes. Under de demonstranten wiene leararen, learlingen en politisy.