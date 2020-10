FNP-fraksje Ljouwert fan twa nei trije sitten

De gemeenteried fan Ljouwert kriget te meitsjen mei in aparte ferskowing fan sitten. Irene van Breemen-Schneider giet fan partij 50PLUS oer nei FNP Ljouwert en nimt har riedssit mei nei de FNP. Dat hja net foar 50PLUS sitten bliuwt, hat te krijen mei ferskillen yn ynsicht en karakters yn dy partij. Sy kin har it bêst fine yn de stânpunten van de FNP.

Frou Van Breemen koe dy kar meitsje trochdat fraksjefoarsitter Martin van Mourik ôfskied nimt fan de gemeenteried fan Ljouwert trochdat er nei Frjentsjer ferhuzet. Sadwaande kaam se as nûmer 2 op de list fan 50PLUS yn byld as earste opfolger. Oer de ferskillen yn ynsicht en karakters yn dy partij seit se: “Wanneer een huis innerlijk verdeeld is, zal dat huis geen stand houden.”

Dat se derfoar keazen hat om har by de FNP- fraksje oan te sluten komt neffens har trochdat har stânpunten en idealen it bêste yn it partijprogram fan FNP Ljouwert ta harren rjocht komme. Se is fan betinken dat se dêrmei ek better rjocht docht oan de goed 400 foarkarsstimmen dy’t se by de ôfrûne gemeenteriedsferkiezingen helle hat.

De FNP-fraksje is wiis mei dy kar en bliid dat de fraksje fersterke wurdt mei in kundige en posityf ynstelde kollega. Van Breemen is lid wurden fan de FNP en hat it partijprogram ûnderskreaun.