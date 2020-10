Flechtmuseum yn Noardwâlde

Toeristyske tip

Yn de gouden iuw wie der troch de ûntwikkelingen fan de ekonomy ferlet fan enerzjy, dat der kaam in bloei fan wurksumheden yn de feangebieten, mei turf as boarne.

Sa om 1800 hinne wie der yn Noardwâlde en omkriten hast gjin turf mear oer, dat de ynwenners rekken opnij yn ’e nederklits. As gefolch fan sosjale eksperiminten yn Drinte, bygelyks yn Frederiksoard, waard Noardwâlde in reidflechtdoarp. Yn it earstoan rûn dat wol goed, mar letter kamen der wer minne tiden troch konkurrinsje, benammen út Dútslân. Mar tagelyk wie de fraach om reidflechtprodukten ek minder wurden.

Tanksij in inisjatyf kaam der yn 1918 in ambachtsskoalle, de Ryks Reidflechtskoalle, mei in trijejierrige oplieding en gong it wer in skoft better dêr yn Noardwâlde. De kwaliteit gong hurd foarút. Doe waard mei rotan wurke. Lykwols, troch ferskowing nei de legeleanelannen rekke de flechtyndustry úteinlik dochs út ’e tiid.

It doarp hat der it Nasjonaal Flechtmuseum oan oerholden. Dat sit sûnt 2001, tegearre mei de biblioteek, yn it gebou fan de Ryks Reidflechtskoalle. Yn it museum is net allinnich wat sjen oer de histoarje, mar fansels binne dêr ek in soad foarbylden makke fan wylgehout lykas stuollen, kuorren, mattekloppers en keunstfoarwerpen.Tige nijsgjirrich.

Der binne spesjale bernemiddagen; foar folwoeksenen binne der geregeld workshops oer it meitsjen fan flechtwurk mei wylgetûken en strie.

Yn de lytse musea falt op dat it der net sa drok is en dat de koroanamaatregels goed hantearre wurde. Dat der is genôch tiid om alles goed te besjen.

Adres: Nasjonaal flechtmuseum, Mandehof 7, Noardwâlde, www.vlechtmuseum.nl

Matthijs Verkuijl