Fiif jonges huffe âldbaas dea yn Arnhim

Yn ‘e Spijkerstraat yn Arnhim hawwe fiif jongkeardels in âldbaas deahuft. Woansdeitejûn om kertier oer njoggenen kamen hja him tenei. De sikewein kaam derby, mar omdôch: it slachtoffer is wilens wei.

De plysje hat fia Burgernet in oprop dien om út te sjen nei de dieders. Ta argewaasje fan in soad minsken wie it sinjalemint lykwols beheind ta de klean: fjouwer fan ‘e jonges hiene swarte klean oan, ien in wite kapusjontrui.

It is net bekend wat de jonges bekrûpt hat om de âldman tenei te kommen. De plysje is dwaande mei ûndersyk en stiet der by tsjûgen fan ‘e deahufferij op oan dat hja lûd jouwe.