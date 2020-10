Fideo: Geart Tigchelaar besprekt Frysktalige Edda

Foar it literatuertydskrift Ensafh besprekt Geart Tigchelaar de Fryske oersetting fan de Edda, makke troch Willem Schoorstra. De Fryske titel is ‘De poëtyske Edda’. It is yllustrearre troch Elbrich Schoorstra, dochter fan de oersetter.

De Edda is in bondeling fan midsiuwske Skandinavyske myten, skreaun op rym. Schoorstra hat de teksten net inkeld oerset, mar se ek wiidweidich taljochte. Tigchelaar besprekt dat Schoorstra ticht by de boarnetekst bleaun is. Hy rommet it idiomatyske, bytiden âldfrinzige Frysk fan de oersetter.

Tigchelaar syn besprek is hjirûnder te besjen en te beharkjen: