Ferdronken doarpen weromfûn yn Noardeastpolder

Lang waard tocht dat Urk en Skoklân de iennige twa delsettingen wiene dy’t yn ’e lette midsiuwen yn it noardeastlike part fan it Suderseegebiet leine. Mar maritym archeolooch Yftinus van Popta fan de Ryksuniversiteit Grins ûntduts noch fjouwer ferdronken doarpen yn it gebiet. Tongersdei hopet er op syn ûndersyk te promovearjen, berjochtet Omrop Flevolân.

Van Popta die fiif jier lang ûndersyk. Hy fûn de doarpen Marcnesse, Nagele, Fenehuysen I en Fenehuysen II. Der waard altyd al ûndersteld dat dy doarpen bestien hiene, mar net ien wist de krekte lokaasje. Op kaarten fan de Noardeastpolder wie al te sjen dat ferskate archeologyske fynsten yn it gebiet leine. Der waard fan útgien dat dy foarwerpen fan skippen fallen wiene, mar Van Popta leaude dêr net yn. “It guod is dêr tusken 1100 en 1300 nei Kristus terjochte kommen. De âldste skippen wiene der tusken 1250 oant 1300 nei Kristus.” Hy besleat der ûndersyk nei te dwaan.

Van Popta makke in rekonstruksje fan hoe’t it gebiet der eartiids útsjoen hawwe moat. Dat die er troch ûnder oare archeologyske fynsten, boaiemprofilen, histoaryske kaarten, hichtekaarten en satellytbylden yn in romtlik kompjûterprogramma te kombinearjen. Hy kaam derefter dat it archeologysk materiaal op de plakken dêr’t er fan tocht dat der eartiids doarpen leine, foaral bestie út bonken, bakstiennen en ierdewurk. Dat wie foar him reden om op it plak fan it ferdronken doarp Fenehuysen II te graven. En dêr fûn er dyselde foarwerpen. Uteinlik wie der neffens him genôch bewiis om fêst te stellen dat der op dy plakken eartiids delsettingen wiene.