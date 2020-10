Feie Fonyk: ‘Gezond Verstand’

Kollum

Foar my leit nûmer 2 fan Gezond Verstand. Dat nije tydskrift, dat woansdei 28 oktober útkaam, kostet € 3,60. In abonnemint fan 24 nûmers kostet 75 euro. It earste nûmer hie in oplaach fan in miljoen en waard fergees ferspraat. Op de webside fan it blêd: “Gezond Verstand is een onafhankelijk blad, opgericht in augustus 2020, en verschijnt elke twee weken in een oplage van 100.000 exemplaren. Gezond Verstand is een blad voor iedereen die objectief en waarheidsgetrouw geïnformeerd wil worden over wat er gebeurt in de wereld. Een blad met serieuze, kwalitatief hoogstaande journalistiek ter bevordering van een burgerschap met gezond verstand.”

Guon, ek politisy, binne fan miening dat de hannel it tydskrift net ferspriede moat, want it stiet fol mei “komplotteoryen”. Firolooch Marion Koopmans fynt it “brievenbusvervuiling”. De fersprieders binne fan betinken dat it net oan harren is om in oardiel te jaan. Wat printe wurdt en net troch de rjochter ferbean is, kin frij ferkocht wurde. De keapers moatte sels mar in oardiel jaan. It liket my dat se dêr gelyk oan hawwe, grif ast sjochst watfoar rotsoai oan tydskriften der te keap is.

Kritysk oer it mûlekapke

Maxim Februari hie tiisdei 27 oktober yn de NRC in koarte skôging oer Gezond Verstand. Neffens him is der gjin reden om it net te ferkeapjen. Syn earste yndruk nei it lêzen fan it earste nûmer is dat in part fan de skriuwers belang hat by de takomstige enerzjyfoarsjenning en dan benammen foar it yn stân hâlden fan it gas. Sadwaande dat der posityf oer Ruslân skreaun wurdt.

Yn it ynliedende artikel by it twadde nûmer skriuwt oprjochter Karel van Wolferen oer de katastrofale gefolgen fan de maatregels tsjin de Covidpandemy. In tal oare bydragen is kritysk oer it mûlekapke en de drakoanykse maatregels dy’t oan de befolking oplein wurde. It lêste artikel fan de útjefte befettet in skôging oer Brave New World fan Aldous Huxley en George Orwell’s 1984. Yn beide boeken wurdt troch de oerheid in diktatuer oplein oan de befolking lykas no by dizze pandemy.

Myn earste yndruk is dat wy dit nije tydskrift it foardiel fan de twivel jaan moatte. It liket net fol te stean mei totale ûnsin en it hâldt de diskusjes oer aktuele saken libben. Salang’t wy Arjen Lubach hawwe mei ‘Zondag met Lubach’ en in programmaûnderdiel as “fabeltjesfuik” sil it mei de yndoktrinaasje fan neitinkend folk wol tafalle.