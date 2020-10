‘Efterste tsjillen’ wurde ‘eftertsjillen’

Taalkundige Henk Wolf hat yn in kollum op it webstee fan De Moanne in nijsgjirrige taalferoaring by de kop. It Frysk en it Grinslânsk plakke wurdsjes lykas efter fanâlds net maklik oan in oar wurd fêst, mar brûke it as apart wurd. De Nederlânske achterwielen wiene yn it Frysk navenant faak eftertsjillen. Wolf beskriuwt dat âlde minsken dat noch gauris sizze, mar dat it by de jongelju almeast eftertsjillen binne.