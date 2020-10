Eastenryk, Wales, Ingelân en Noard-Ierlân op ‘e skoattel

Nei Wales smite no ek Ingelân en Noard-Ierlân hast alle doarren ticht. Winkels, skouboargen en sawat alle oare ynstellingen dêr’t publyk en klanten komme kinne, geane op ‘e skoattel. Allinne skoallen en supermerken bliuwe iepen. De maatregel jildt ynearsten oan 2 desimber ta.

Eastenryk hat ferlykbere maatregels oankundige. Yn dat lân jilde de maatregels oan 30 novimber ta.

It doel fan ‘e maatregels is om fersprieding fan it koroanafirus tsjin te gean. Rûnom yn Europa giet dat om en der binne op ‘t heden in ûnbidich soad minsken sa siik dat se yn it sikehûs bedarje. De sikehûzen hawwe dêrtroch gauris te min romte of te min personiel om alle pasjinten goed helpe te kinnen. Operaasjes wurde opskood om plak te meitsjen, wat ek nuodlik wêze kin.