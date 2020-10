Doch mei oan grut taalûndersyk!

De Nederlandse Taalunie docht foar de tredde kear ûndersyk nei it taalgebrûk yn Nederlân, Flaanderen en Suriname. Yn de foarige ûndersiken wie altyd apart omtinken foar Brussel en Fryslân, as twatalige eilantsjes yn Nederlânsktalich gebiet. Dat sil no nei alle gedachten wer barre. Friezen yn Fryslân, mar ek om utens kinne yn it ûndersyk fertelle hokker talen oft se om har hinne hearre, wat se sels prate en wat se fan de ferskate talen tinke dy’t yn har deistich fermidden praat en skreaun wurde.

It ûndersyk hat de namme De staat van het Nederlands. Meidwaan kin troch in online-frageformulier yn te foljen. Dat kin hjirre:

http://www.staatvanhetnederlands.org/