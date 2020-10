De Waadkust (gedicht)

De Waadkust

Skiep op de seedyk

sjogge ús wjerkôgjend oan

as wy nei de dikke en tinne frou rinne

dy’t stoareagjend oer de see útsjogge.

Soene se wachtsje op heech wetter?

In ein fierder it Noarderleech.

Opfleanende guozzen ferbrekke de stilte

by ‘it timpeltsje’ fan Ids

dat as in ikoan boppe-op de dyk stiet.

In rige moderne wynmûnen,

wachtsje yndyks op in suchtsje wyn.

De stompe toer fan Ferwert

hâldt de wacht.

Folkje Koster