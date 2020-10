Brouwer: “Nije koroanaregels ek wer ûnwettich”

De nije ferboaden en ferplichtings fan de Nederlânske feilichheidsregio’s binne yn striid mei de grûnwet en dêrtroch ûnjildich. Dat seit jurist Jan Brouwer, perfester oan ‘e Ryksuniversiteit yn Grins. Brouwer hat der yn it ferline al ferskate kearen op wiisd dat guon eardere koroanamaatregels botsten mei de grûnwet en dêrtroch ûnjildich binne. Hy pleitet al in skoft foar in goede wetlike basis foar de maatregels.

It ferbod op it útoefenjen fan profsporten dat tiisdei útfeardige is, is yn de besteande foarm ûntwetlik, seit Brouwer. Dat komt troch de útsûndering dy’t yn de regels makke is foar it betelle fuotbal. Dy útsûnderingsposysje late ta protest by ûnder oaren profesjonele hockeyers, hânballers en basketballers.