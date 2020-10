Boskplaat hâldt bysûndere Europeeske status

De Boskplaat op Skylge bliuwt de kommende tsien jier offisjeel Europeesk natoerreservaat. En ek al smyt dat gjin pûde mei jild op, it is wol wichtich foar it eilân, sa seit boskwachter Joeri Lamers fan Steatsboskbehear: “De mensen op Terschelling zijn heel trots op het gebied en dat draagt weer bij aan de bescherming ervan.”

In natoergebiet krijt de Europeeske status allinnich as der hiele bysûndere natoer te finen is. En der wurde oanbefellings dien foar it behâlden en ferbetterjen fan dy natuer. As je dêr neat of te min mei dogge, kinne je de status ek wer ferlieze. Dat wurdt ek kontrolearre.

Steatsboskbehear hat ferskate advizen krige. Sa moat in advys út 2018 om de bysûnder natoer te behâlden opfolge wurde. Der moat ek op tasjoen wurde dat it weidzjen fan fee net sa yntinsyf is dat it ferlies fan natoerkwaliteiten opsmyt. Fierder moat Steatsboskbehear minsken better oer it natoergebiet ynformearje en moat de organisaasje derfoar soargje dat nije eksoatyske soarten har op ‘e Boskplaat fêstigje.

Boarne: Omrop Fryslân