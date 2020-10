‘Bioskoopbesite driget út te stjerren’

Troch de twadde koroanaweach binne hieltyd mear films opnij útsteld. De premjêre fan Wonder Woman is al trije kear opskood en de regisseur fan de film, Patty Jenkins, is bang dat der bliuwende gefolgen binne foar bioskoopfilms.

Hja is bang dat studio’s yn Hollywood net mear ynvestearje yn bioskoopfilms en har hielendal rjochtsje sille op films en searjes foar streamingtsjinsten. “As we dermei ophâlde, dan kinne we dat net weromdraaie”, seit se yn in fraachpetear mei parseburo Reuters. “Wy kinne bioskoopbesite foar altyd ferlieze.”

Utsein Wonder Woman binne ek de premjêres útsteld fan ûnder oare de nije Bond-film No Time To Die, de remake fan Dune en The Batman. Moandei kundige de bioskoopkeat Cineworld Group de sluting fan goed 650 bioskopen yn de Feriene Steaten en it Feriene Keninkryk oan.