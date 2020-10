Betinking fermoarde skiednislearaar fersteurd troch skûterjeugd

Yn Lyon waard in betinking foar de fermoarde skiednislearaar Samuel Paty snein rûch fersteurd. Yn it bywêzen fan ‘e plysje kaam in groep jongelju op motors en skûters byinoar en draaide minutenlang rûntsjes op ‘e dyk. Hja toeteren en makken wheelies en provosearren de omstanners.

Paty waard ferline wike op ‘e iepenbiere dyk ûnthalze troch in Tsjetsjeen, nei alle gedachten in moslim dy’t it net iens wie mei it gebrûk fan spotprinten fan Mohammed yn in les dy’t Paty joech oer de frijheid fan mieningsutering. Rûnom yn Frankryk hâlden minsken in minút stilte om Paty te betinken.

Frânske media berjochtsje dat de aksje fan ‘e jongelju bedoeld wie as betinking fan Idir Mederess, in misdiediger dy’t him koartlyn yn in finzenis yn Lyon ferhongen hat, om’t er it ûniens wie mei it strange rezjym dêr.