Bernewurkateliers 17e-iuwsk portret yn it Prinsessehôf

Yn ’e hjerstfakânsje binne der yn it Prinsessehôf alle dagen aardige, fergeze wurkateliers foar bern. Hja meitsje in 17e-iuwsk kostúm fan gerdinen, karton of sammele materialen. Under lieding fan profesjonele keunstners wurdt in prachtich oansjoch kreëarre en in Rembrandt-eftige portretfoto makke.

Mei keunstners en teaterfoarmjouwers Vida en Amir meitsje de bern fan âlde gerdinen, karton en oare materialen in eigen 17e-iuwsk kostúm. Harold Koopmans, dosint fotografy en byldgrammatika oan de Akademy Minerva, makket fan de bern yn kostúm in portretfoto. De profesjonele Rembrandt-eftige portretfoto’s wurde fia de mail opstjoerd.

Fan tiisdei 13 oant en mei freed 16 oktober tusken 13.00 en 15.00 oere kinne bern it museumatelier frij ynrinne. De aktiviteit it fergees, op fertoan fan in folwoeksene mei yntreebewiis. De nije útstalling Human After All is ek te besjen. De spektakulêre ynstallaasjes en yntrigearjende animaasjes meitsje dat de besikers, jong en âld, har de eagen út sjogge.