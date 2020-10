Belgysk mystearje: wêrom krije Frânsktaliger folle mear koroana as Flamingen?

Foar de Belgyske media is it noch in mystearje hoe’t it kin, mar kaarten litte it oerdúdlik sjen: Frânsktaligen yn België binne folle faker besmet mei it koroanafirus as Nederlânsktaligen. Yn Walloanië en Brussel is it firus folle oanwêziger as yn Walloanië. Yn in grut part fan België is op in kaartsje mei koroanabesmettings sels tige krekt de taalgrins te sjen. De Belgyske sjoernalist Thomas Gadisseux dielde fia Twitter it ûndersteande kaartsje: