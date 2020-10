Abel Darwinkel nij haad Stellingwarver Schrieversronte

Abel Darwinkel fan Appelskea wurdt de nije direkteur fan de Stellingwarver Schrieversronte, de organisaasje dy’t opkomt foar it Stellingwerfsk. Darwinkel folget Sietske Bloemhoff op, dy’t 35 jier foar de streektaalorganisaasje wurke hat.

Darwinkel wie fan 2003 oant 2018 streektaalfunksjonaris fan de provinsje Drinte. Hy presintearre jierrenlang mei Jan Germs it telefyzjeprogramma Jasbuus vol Dreents opRTV Drenthe en hat bydroegen oan ferskate boeken oer de Saksyske streektalen.

Der wurkje fjouwer minsken by de Stellingwarver Schrieversronte, dy’t syn kantoar yn Aldeberkeap hat. Fierders is der in keppel frijwilligers oan ‘e organisaasje ferbûn.