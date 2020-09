Wykoersjoch koroanasifers Fryslân 11 oant en mei 17 septimber 2020

It tal koroanabesmettingen yn Fryslân is yn ien wike tiid slim tanommen. Sûnt ferline wike freed binne der 93 gefallen bykommen, mear as twa kear safolle as yn de wike dêrfoar en it heechste wike-oantal sûnt de GGD minsken mei klachten is begûn te testen (1 juny). De konklúzje is dan ek dat minsken om alerter wêze moatte as se nei sportwedstriden en hoarekagelegenheden geane.

Opfallend hege sifers wiene yn Ljouwert mei 40 nije besmettingen, benammen ûnder studinten, yn Súdwest-Fryslân 12, yn Dantumadiel 7 en yn Weststellingwerf 6. Oare útslaggen: It Hearrenfean (7), Achtkarspelen (4), Noardeast-Fryslân, Smellingerlân en Tytsjerksteradiel (oeral 3), De Fryske Marren, Harns en Opsterlân (oeral 2), Eaststellingwerf en Skylge (beide 1).

Mear as de helte fan de besmette persoanen is tusken de 16 en 30 jier. Under de 16 wiene gjin positive gefallen. Seis persoanen wiene 70 of âlder. It totaal oantal besmettingen is oprûn nei 962. Ien pasjint is yn it sikehûs opnommen. It tal stjergefallen mei koroana is noch hieltyd 69.

Yn de testlokaasjes te Drachten, Drylts en Ljouwert hawwe har ôfrûne wike 5541 persoanen kontrolearje litten, sa’n 600 mear as foarige wike. De druk op de teststrjitten bliuwt heech, dat de wachttiden binne noch hieltyd mear as 24 oere. Dat sil de kommende wike net oars wêze. Fan kommende moandei ôf hawwe behalve soarchferlieners ek leararen foarrang. Moandeitemoarn is bekend hokker telefoanûmer dy beide groepen brûke kinne.

Ekstra alert

It firus liket foaral oerdroegen te wêzen yn de hoareka, op húsfeestjes, yn freonerûnten en by studinteferieningen, dêr’t te min ôfstân holden wurdt. By sportferienigingen falt op dat minsken oan ’e kant, ûnder it ferfier en yn de kantine en klaaikeamer net genôch ôfstân hâlde, mei risiko op besmetting.

By it boarne- en kontaktûndersyk komt geregeld by kontakten fan in besmet persoan nei foaren dat minsken dan pas beseffe dat se klachten hawwe en dermei trochrinne. It giet dan bygelyks om pine yn ’e kiel, in dripnoas, benaudens of ferlies fan rook of smaak. Dan kinne se it firus al ferspraat hawwe. It is belangryk om ekstra alert op de eigen sûnens te wêzen. By mylde klachten jildt: thúsbliuwe en teste litte.

Klanteregistraasje

As yn restauranten en kafees te min ôfstân holden wurdt, wurdt net allinne de kâns op fersprieding fan koroana grutter, mar de ûndernimmers wurde der ek mei yn swierrichheden brocht. Dat is de reden dat GGD Fryslân de klanten freget om yn de hoareka de rjochtlinen better nei te libjen. Troch besikerslisten gied sichtber del te lizzen, is de klanteregistraasje te ferbetterjen. Dat helpt it boarne- en kontaktûndersyk.