Woansdei start Fryske kampanje ‘modder op ’e dyk’

De ûngetiid komt der wer oan. Dat betsjut dat der faak grut lânboureau op ’e dyk rydt, dat nei de rispinge wolris modder mei de dyk op nimme kin. Foaral yn kombinaasje mei rein kin dat glêdens feroarsaakje. Dêrtroch kinne der gefaarlike situaasjes op ’e dyk ûntstean. Om ûngelokken foar te kommen, fiert it Regionaal Orgaan Ferkearsfeiligens Fryslân (ROF) dit jier wer de kampanje ‘modder op ’e dyk’.

Dykbrûkers wurde yn ’e kampanjeperioade warskôge foar de gefaren fan modder op ’e dyk, en boeren wurdt ferteld wat se dwaan moatte as se modder op ’e dyk efterlitten ha. De kampanje set hjoed, 23 septimber, yn de gemeente Súdwest-Fryslân útein by leanbedriuw Gebr. Buma BV yn It Heidenskip. Wethâlder Mirjan Bakker ûntbleatet dêr it earste spandoek fan de kampanje.