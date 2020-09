Waarpraatsje: Tongersdei rein

DE JOUWER – It wie woansdei foar it grutste part in skiere dei mei sa út en troch wat buikes. Tongersdei sil it reine.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn en kin it sa út en troch noch wat reine. De súdeastewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 12 graden.

Tongersdei reint it in (hiel) skoft. De sinne sille wy net (folle) sjen. De wyn komt út it súdeasten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit om de 15 graden hinne.

Freed, sneon en snein feroaret der hast neat oan it waar.