Waarpraatsje: Tongersdei is de sinne werom

DE JOUWER – Nei twa skiere dagen mei sa út en troch wat storein komt de sinne tongersdei wer werom.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei binne der flinke opklearringen. Wat damp is net hielendal útsletten. De wyn is swak en komt út ferskate rjochtingen. By de kust lâns stiet in matige weste- oan noardwestewyn. De temperatuer leit tusken de 8 en 11 graden.

Tongersdei skynt de sinne geregeld, mar der is ek wol (wat) bewolking. It bliuwt drûch. By in swakke wyn út ferskate rjochtingen wurdt it 18 graden.

Freed wurdt it in bytsje waarmer.

Jan Brinksma