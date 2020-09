Waarpraatsje: Tiisdei wat rein

DE JOUWER – Nei in kreaze moandei sjocht it waar der foar tiisdei wat minder út.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei rekket de loft stadichoan berûn en letter kin it wat (sto)reine. De sude- oant súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 13 graden.

Tiisdei (sto)reint it sa út en troch, mar op de Waadeilânen is der ek kâns op wat sinne. De wyn komt út it súdwesten en is matich. It wurdt 19 graden.

Woansdei feroaret der net folle.

Jan Brinksma