Waarpraatsje: Tiisdei tige waarm

DE JOUWER – It wie moandei in hiel moaie en waarme neisimmerdei. Tiisdei wurdt it noch waarmer.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is it helder, mar op guon plakken kin wol (wat) damp ûntstean. By in swakke easte- oant súdeastewyn leit de temperatuer tusken de 11 en 14 graden.

Tiisdei skynt de sinne wer hast de hiele dei. De swakke wyn komt út it súdeasten en letter út ferskate rjochtingen. By de kust lâns stiet earst wat mear wyn. It wurdt tusken de 25 en 30 graden. Yn ‘e middei kin it by de kust lâns troch wyn fan see wat minder waarm wurde.

Fan woansdei ôf wurdt it frisser, mar it bliuwt kreas neisimmerwaar.

Jan Brinksma