Waarpraatsje: Ritich wykein

DE JOUWER – It wie freed yn Fryslân noch in hiel aardige dei, mar der stie wol in stûfe wyn. It wykein sjocht der ritich út.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon binne de ferskillen yn Nederlân tige grut. Yn Fryslân is it op in soad plakken helder mei kâns op wat damp. By in swakke oant matige wyn út ferskate rjochtingen leit de temperatuer om de 6 graden hinne.

Sneon wikselje bewolking en sinne inoar ôf, mar yn ‘e rin fan ‘e middei set it op in reinen. De wyn is swak oant matich en komt út ferskate rjochtingen. Yn ‘e jûn boazet de wyn by de kust lâns flink oan. It wurdt 15 graden.

Snein bliuwt it ek net drûch en wy sjogge de sinne net al te folle. By in matige noardeastewyn wurdt it mei in graad as 17 wol in bytsje mylder.

Takomme wike bliuwt it ritich.

Jan Brinksma