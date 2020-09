Waarpraatsje: Rêstich hjerstwaar

DE JOUWER – It wie moandei in tige skiere dei en de oare dagen fan dizze wike feroaret der net folle.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is it dizenich en it kin sa út en troch wat (sto)reine. Letter yn ‘e nacht is in opklearring net hielendal útsletten. By in swakke oant matige sudewyn wurdt it 11 graden.

Tiisdei is it wer skier mei kâns op (sto)rein. Letter wurdt it drûch en miskien sjogge wy noch in glimp fan de sinne. De wyn komt út it westen en is swak oant matich. It wurdt in graad as 16.

Nei tiisdei bliuwt it ritich en skier.

Jan Brinksma