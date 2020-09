Waarpraatsje: Noch twa dagen neisimmer

DE JOUWER – Nei in strieljend wykein bliuwt it noch in pear dagen neisimmer.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is it helder en op guon plakken kin it wat dampich wurde. By in swakke oant matige noardeastewyn leit de temperatuer tusken de 5 en 10 graden.

Moandei skynt de sinne wer de hiele dei. De wyn komt út it noardeasten en is swak, by de kust lâns matich. It wurdt goed 20 graden.

Tiisdei is der neist sinne ek bewolking. It bliuwt noch wol drûch en oan de mylde kant.

Jan Brinksma