Waarpraatsje: Noch ien dei neisimmer

DE JOUWER – It kreaze neisimmerwaar mei in hiel soad sinne is hast dien. Fan woansdei ôf wurdt it ritich en in stik minder waarm.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is it helder mei in flinke kâns op damp. By in swakke noardewyn leit de temperatuer tusken de 5 en 10 graden.

Woansdei sil de damp stadichoan ferdwine en komt de sinne werom, mar by de kust lâns soe it (noch in skoft) dampich bliuwe kinne en is der ek kâns op lege bewolking. De swakke wyn komt út ferskate rjochtingen, mar giet letter nei it westen oant súdwesten. It wurdt in graad of 20.

Fan woansdei ôf slacht it waar om.

Jan Brinksma