Waarpraatsje: Neisimmerske woansdei

DE JOUWER – It wie tiisdei in hiel noflike dei en woansdei sjocht der hielendal kreas út.

Yn ’e nacht fan tiisdei op woansdei binne der flinke opklearringen en op guon plakken kin (wat) damp ûnstean. By in swakke wyn út ferskate rjochtingen leit de temperatuer tusken de 5 en 10 graden.

Woansdei skynt de sinne geregeld, mar letter komme der ek hingelwolken. De wyn komt út it noardwesten en is swak. Mei in graad as 20 is it in moaie neisimmerdei.

Tongersdei en freed wurde twa ritige dagen.

Jan Brinksma